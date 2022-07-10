عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تؤكد: فتح الطرق في تعز ضرورة

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

وسط استمرار الحصار الحوثي، شددت بريطانيا على ضرورة فتح الطرق لتخفيف معاناة اليمنيين خصوصا في تعز.



كما أبدت استعدادها الجاد للتحرك نحو تحقيق السلام، والعمل على فتح كافة الطرق عبر التفاوض، من أجل تحسين الوضع الإنساني في البلاد.

تحرك نحو السلام

وأعرب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في سلسلة تغريدات على تويتر، السبت، أن بلاده ‏تأمل أن يسمح الحوار المستمر بالمضي قدماً نحو وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية للصراع.

كذلك أكد أوبنهايم أن التفاوض على فتح الطرق، لا سيما في تعز، ضروري لتخفيف معاناة الأهالي وتحسين الوضع الإنساني بشكل عام في اليمن، مشيراً إلى أن على جميع الأطراف أن تُظهر استعدادها للتحرك نحو السلام.

‏ورحب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثالث للجنة العسكرية بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، الذي اختتم مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، حيث عزز الاجتماع الالتزام والتنسيق بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

حسن النية

وطالب السفير البريطاني جميع الأطراف للعمل بحسن نية مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الذي يحظى بدعمنا الكامل، حسب قوله.

كما ناشد جميع الأطراف العمل مع الأمم المتحدة بحسن نية.

يذكر أن القوات المشتركة اليمنية كانت أعلنت قبل أيام، فتح طريق المخا- البرح- تعز من طرف واحد، بحضور وزير الإعلام معمر الإرياني الذي يزور جبهات الساحل الغربي بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأعلن الإرياني أن فتح الطريق خطوة هامة من أجل تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل حصار غاشم من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط الجاد على الميليشيا لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة.