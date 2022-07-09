العرادة: مليشيات الحوثي الإرهابية بعيدة كل البعد عن السلام الذي ينشده اليمنيون

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اللواء سلطان العرادة، السبت، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعيدة كل البعد عن السلام العادل.



جاء ذلك خلال لقائه بمدينة مأرب رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات الدفاع والأمن بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ونقل اللواء العرادة تهاني وتبريكات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية وخاصة المرابطين في الجبهات وأسر الشهداء والجرحى والأسرى الأبطال بمناسبة عيد الأضحى.



وقال عضو المجلس الرئاسي، إن "القيادة السياسية تدرك أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعيدة كل البعد عن السلام العادل الذي ينشده اليمنيون".



وأوضح أن ما قدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من تنازلات هو من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني والمواطنين والتي تعمل تلك المليشيا على مضاعفتها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.



والجمعة، أكد رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، في خطاب بمناسبة عيد الأضحى؛ تمسك المجلس بنهج السلام، لكنه شدد على العمل في الوقت ذاته على توفير عوامل القوة بما فيها تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأمن والمقاومة لردع أي تصعيد عدائي من قبل مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

