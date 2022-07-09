شرطة أبين تعلن القبض على عصابة تقطع بالخط الساحلي في مديرية أحور

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة أبين، السبت، القبض على عنصرين من أفراد عصابة تقطع للمسافرين في الخط الدولي بمديرية أحور جنوبي البلاد.



وقال المركز الإعلامي لأمن أبين في بيان، إن القوات الخاصة فرع أحور تمكنت من القبض على عصابة إجرامية وهم (ع.م.ص و ص.ص.س).



وأوضح البيان، أن هذه العصابة قامت بالتقطع للمسافرين على الخط الدولي وأطلقت النار عليهم ما أدى إلى إصابة مواطنين أثنين.



وأشار إلى نقطة القشعة تعقبت المتقطعين وتم القبض عليهم على الخط الساحلي الدولي بأحور فجر يوم عيد الأضحى.



في سياق متصل، تسلّم مدير أمن أبين العميد علي ناصر بوزيد قتلة الجندي أحمد صالح الحمزة الحوتري صباح اليوم السبت، وفق المركز الإعلامي.



