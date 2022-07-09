اليمن.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في ساحة الحرية بتعز ويجددون الدعوة لكسر الحصار

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى الآلاف من سكان مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، السبت، صلاة عيد الأضحى في ساحة الحرية وسط المدينة المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ أكثر من سبع سنوات.



واحتشد الآلاف في "ساحة الحرية" لأداء صلاة العيد، وللتجديد بمطالبهم المتمثلة بضرورة كسر الحصار عن المدينة وفتح الطرقات المؤدية إليها بموجب اتفاق الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.



وأشار المتظاهرون في هتافات سبقت وأعقبت خطبة العيد، أن فك الحصار عن المدينة حق أصيل، منددين بالتقاعس الدولي إزاء تعنت مليشيا الحوثي وإصرارها على استمرار حصار المدينة.



وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون مطالباتهم برفع المعاناة عن المدنيين ولفت نظر العالم إلى ما يجري في المدينة التي يسكنها مئات الآلاف من السكان.



وتفرض مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حصارًا خانقاً على مدينة تعز منذ العام 2015م، وتمنع قوافل الإغاثة الإنسانية الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب.

