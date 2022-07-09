في ليلة العيد.. توقف حركة السير في خط (إب ـ الحديدة) جراء حوادث انقلاب شاحنات

المنامة - ياسر ابراهيم - توقفت حركة السير، عشية ليلة الأضحى، في الخط الرابط بين محافظتي (إب ـ الحديدة)، نتيجة انقلاب شاحنات نقل ثقيل.



وقال مسافرون وناشطون على مواقع التواصل، إن حركة السير توقفت منذ مساء الجمعة وحتى في وقت مبكر من فجر اليوم، في نقيل "الركة" في الخط الرابط ببن مدينتي إب، والعدين، جراء انقلاب شاحنة نقل ثقيل.



وأوضحوا أن الخط شهد خلال ساعات 7 حوادث متتالية نتيجة الحفر الواسعة التي تنتشر في مختلف الطرق والخطوط العامة في المحافظة.



وحسب المصادر فإن مئات المسافرين إلى مديريات إب الغربية ومحافظة الحديدة تكدسوا في الطرقات لساعات كثيرة وسط معاناة شديدة للأطفال والنساء.



وخلال الأيام الماضية شهدت الخطوط العامة في محافظة إب، أكثر من 20 حادث مروري غالبيتها حوادث انقلاب شاحنات بسبب خراب الطرق.

