شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيهات العمري … الدكتور ناصر ناجي يتفقد سير العمل بالمطار اول ايام عيد الاضحى المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

بتوجيهات مدير عام مطار عدن الدولي، الاستاذ عبدالرقيب العمري، تفقد الدكتور ناصر ناجي حسين مدير عام مساعد للجهات المنتدبة في المطار، القائم بأعمال المدير العام اليوم، اول ايام عيد الاضحى المبارك، حركة النشاط الجوي والملاحي للمطار مطلعاً على عمل إدارة الإطفاء والانقاذ والخدمات الارضية وقوات الامن والنقل الجوي وطاف كل إدارات المطار.

وهنأ الدكتور ناصر، جميع العاملين بالمطار بحلول عيد الاضحى المبارك، واثنى على دورهم الكبير وجهودهم المشرفة في اعمالهم، مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي والجاهزية الأمنية التي تتمتع بها قوات الحماية ورجال أمن مطار عدن الدولي.

وناقش ناصر، مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود، سير حركة الملاحة الجوية وعدد الرحلات وحثهم على تذليل كافة الصعوبات امام جمهور المسافرين بما يؤمن سلاسة واستمرار الحركة الجوية وفق الانظمة الملاحية الدولية، وحثهم على الاهتمام بالجوانب الفنية والاستماع الى كافة شكاوى المواطنين والعمل على حل بشكل جذري.

ورافقه خلال الزيارة مدير أمن المطار العميد عبدالله كرعون، ومدير الجوازات في المطار العميد ارسلان الهمشري، ومدير الامن السياسي العميد احمد الدوبحي وعدد من القيادات الامنية والعسكرية بمطار عدن الدولي.