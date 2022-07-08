تفاصيل مقتل طبيب مشهور في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 يوليه 2022

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أكدت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بمقتل الدكتور أحمد دويل أحد أشهر الأطباء في العاصمة المؤقتة عدن، داخل مستوصف طبي.



وكان قد تم العثور على الطبيب مقتولاً داخل مكتبه، في مستوصف الحسين الخاص الذي يعمل فيه، وإلى جانبه عثر على مسدس.

وقالت مصادر إن أحد العاملين في المستوصف الذي يملكه الدويل سمع دوي إطلاق نار من داخل مكتب الطبيب، وحين دخل إليه وجده مقتولاً.

وأوضحت المصادر أن الدكتور دويل وصل إلى مستشفى أطباء بلا حدود جثة هامدة متأثراً بطلقة نارية في الرأس.

وأوضحت المصادر أن الدكتور دويل وصل إلى مستشفى أطباء بلا حدود جثة هامدة متأثراً بطلقة نارية في الرأس.