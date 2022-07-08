إب..مليشيا الحوثي تفرض جبايات على "الأضاحي" وتحتجز مركبات محملة بالمواشي غربي المدينة

أفاد تجار مواشي، الجمعة، أن مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، فرضت جبايات مالية على الأضاحي، فيما احتجزت عدداً من المركبات التي تحمل مئات "المواشي" في المدخل الغربي للمدينة.



وقال أحد التجار لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي فرضت اتاوات مالية متفاوتة على الأضاحي تحت مسميات مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف ريال على كل أضحية من العجول و15من الأغنام والماعز.



وأشار إلى أن الاتاوات والجبايات الحوثية تتنوع بين رسوم جمارك، وأخرى تحسين مدينة وثالثة رسوم "مسالخ"، فضلاً عن الجبايات التي يفرضها المسلحون في الأسواق والنقاط الممتدة على طول مداخل المدينة، ماتنعكس سلباً على أسعارها أثناء البيع للمستهلك.



ولفت إلى أن المليشيا احتجزت عدداً من المركبات التي تحمل مئات الأضاحي في نقاط "مشورة" و "قحزة" للمطالبة بدفع اتاوات مالية وابتزاز تجار المواشي القادمين من الحديدة، بحجة عدم مطابقة الأضاحي للمعايير.



وتستغل مليشيا الحوثي المناسبات المختلفة لفرض جبايات وإتاوات على التجار والباعة في المحافظة دفعت العشرات منهم إلى إعلان الإفلاس.

