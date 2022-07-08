بسبب اختصار كلمة "البُحسني".. قوة عسكرية تقتحم مبنى قناة حضرموت الحكومي وتعتقل موظفيه

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت قوة عسكرية، مبنى قناة حضرموت الحكومي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، واعتقلت الطاقم المناوب.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، "بأن قوة عسكرية تابعة لعضو المجلس الرئاسي محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، اقتحمت ليلة أمس الخميس، مبنى قناة حضرموت الحكومي، واعتقلت 12 عاملاً من المناوبين فيه".



وأضاف أن القوة العسكرية نقلت الموظفين إلى جهة مجهولة.



وحسب المصدر، فإن اقتحام القناة يأتي على خلفية اقتطاع كلمة محافظ المحافظة فرج البحسني الطويلة واختصارها، بما يتناسب مع المناسبة".



وتضع التقارير الحقوقية سلطات محافظة حضرموت بقيادة "البحسني" في صدارة الجهات المعادية للصحفيين والحريات الإعلامية في البلد.

