اليمن..البعثة الأممية تُحذّر المدنيين في الحديدة من خطورة الألغام أثناء إجازة العيد

حذّرت بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة (أونمها)، الجمعة، سكان الحديدة وزوارها من مخاطر الألغام أثناء التنزه لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



وقالت في بيان لها: "بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، تود بعثة أونمها تذكير مواطني الحُديدة وزائري المحافظة بتوخي الحذر لحماية أنفسهم من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب التي ما برحت تشكل تهديداً في أجزاء كثيرة من مدينة ومحافظة الحديدة".



ودعت البعثة المواطنين إلى اليقظة وتجنب الاقتراب ولمس الأشياء المشتبه بها والتي قد تكون ألغامًا أو أجهزة متفجرة.



كما حذّرت من عدم دخول المباني التي تضررت جراء الحرب، وتجنب قيادة المركبات بعيدًا عن الطرق الرئيسية.



وأضافت: "تتمنى أونمها عيدًا سعيدًا ومباركًا وآمناً لأهل الحُديدة واليمن، وتأمل أن يجلب هذا الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك روحًا من الانسجام والأمل والرحمة في حياة جميع اليمنيين".



وأكدت في ختام بيانها أنها "ملتزمة بدعم الأطراف وأهالي الحُديدة لتحقيق مستقبل سلمي وخالٍ من العنف، وتأمل أن تبني الأطراف على روح العيد صوب مسار الحوار والسلام المستدام لصالح اليمنيين جميعا".



ومحافظة الحديدة إحدى أكبر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وخلال السنوات الماضية قتل وأصيب المئات من سكان المحافظة جراء انفجار تلك الألغام التي زُرعت على نطاق واسع.

