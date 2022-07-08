بمشاركة 100 ضابط.. مأرب تحتفي بتخرّج دورة الشهيد شعلان "قادة سرايا"

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفلت شرطة محافظة مأرب، وهيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، يوم الخميس، بتخرج دورة "الشهيد شعلان" قادة السرايا " الثانية بمشاركة 100 ضابط من منتسبي المؤسستين الامنية والعسكرية في المحافظة.

وفي الحفل أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية إقامة الدورات النوعية لتدريب قادة السرايا من الوحدات الامنية والعسكرية وتأهيلهم بالكثير من المهارات والمعارف الأمنية والعسكرية التي ستنعكس إيجاباً على أدائهم في مواجهة العدو في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشاد بمستوى التنسيق القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية؛ لإقامة وتنظيم مثل هذه الدورات، وبرامج التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسستين، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

بدوره، عبّر نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي عن ثقته بأن تشكل هذه الدفعة الى جانب الدفع السابقة إضافة نوعية للمؤسستين الأمنية والعسكرية في طريق لاستكمال بنائهما للقيام بمهامها في حماية الوطن ومكتسباته وتجسيد معاني الولاء والانتماء لله والوطن.

بدوره، أوضح مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد ان المدخلات العملية للخريجين ستمكنهم من مواجهة العدو بإسلوب علمي يواكب تطورات العصر مستخدمين التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تتبع وكشف خلايا وعناصر العدو وإحباط مخططاتهم الإرهابية.