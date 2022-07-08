عدن.. القبض على شحنة دجاج برازيلي فاسدة في المنطقة الحرة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، يوم الخميس، إنها ضبطت عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، شحنة دجاح برازيلية، فاسدة، وغير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها ضبطت حاوية بطول 40 قدم تحمل ألفين و 415 كرتون دجاج وزن (1100 جرام) مستورد فاسد ماركة الريشة البيضاء ذات المنشأ البرازيلي، وفقا لوكالة سبأ.

وقالت الهيئة إنها "تبينت من خلال إجراءات الرقابة والتفتيش والمعاينة فساد الشحنة، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، من حيث وجود إدماء في المنتج، وارتفاع مساحات حروق التجميد، وبذلك يصبح المنتج فاسدا ويشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك".

وأضافت "أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة لاتخاذ إجراءات ردع قانونية كإضافة إلى إجراءات رفض الشحنات وإعادتها إلى بلد المصدر حيال استيراد سلع أو أغذية استهلاكية تمثل المخالفات فيها انتهاكات واضحة".