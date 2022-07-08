اليمن.. رفع الجاهزية وخطة أمنية خلال إجازة عيد الأضحى

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت وزارة الداخلية، الأربعاء، مدراء عموم الشرطة في مناطق سيطرتها، برفع الجاهزية وإعداد خطة أمنية لعيد الأضحى المبارك.



وشددت الداخلية في تعميم لها، على إدارات الشرطة بالمحافظات بسرعة رفع وتنفيذ الخطة الأمنية، وآليات تعزيز الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال أيام العيد.



ودعت الداخلية، مدراء الشرطة بالمحافظات إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وفي عموم المحافظات المحررة للحفاظ على الأمن الاستقرار خلال أيام العيد، مؤكدة على الانضباط ورفع اليقظة والحس الأمني لأفراد الشرطة.



وحسب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد قاسم الأمير، تهدف الخطة الأمنية "إلى تعزيز السيطرة الأمنية بالمحافظات المحررة، وتأمين الأسواق، والطرقات، وتنظيم حركة السير، والحد من الاختناقات في الشوارع الرئيسة، وتعزيز المنظومة الأمنية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بالمدن الرئيسية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة".



وشدد اللواء الأمير، في تصريح نشره موقع الوزارة، على رفع اليقظة الأمنية والانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة للحفاظ على الأمن الاستقرار ، ومنع حمل السلاح والتجوال به داخل المدن وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الأمنية حيال ذلك.



كما وجه الوحدات الأمنية برفع التقارير بشكل يومي والتحلي باليقظة ورفع الجاهزية والتعامل بحزم مع أي أعمال تُخل بالأمن والسكينة العامة.

