البحسني يعلن عن تفاهمات مع شركة هندية لتركيب محطة بقدرة 60 ميجاوات في حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني في اليمن، الخميس، عن تفاهمات مع شكرة هندية لتركيب محطة كهرباء تعمل الطاقة الشمسية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا للجنة الفنية لكهرباء ساحل حضرموت، لمناقشة وضع منظومة الطاقة الكهربائية وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال البحسني إن "هناك تفاهمات أولية مع شركة هندية بشأن تركيب محطة طاقة شمسية، بقدرة 60 ميقا وات، للحد من فاتورة الوقود، والتوجه نحو الطاقة النظيفة".



كما وجه عضو مجلس القيادة، بجملة من الإجراءات والقرارات العملية، لمعالجة اشكالية الكهرباء، وتحديداً ما يخص التوليد والمشتقات النفطية، بما يحقق استقرارًا ملموسًا في خدمة التيار الكهربائي، وفق الوكالة.



وخلال الاجتماع قد وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق وأعضاء اللجنة ايضاحات حول القدرة التوليدية لكافة المحطات، بما فيها الطاقة المشتراة، وآلية وصول المشتقات النفطية.



وأشارت اللجنة إلى ما تحتاجه المحافظة من توليد للطاقة والمحروقات لتجاوز الإشكالية القائمة في عدم استقرار خدمة التيار الكهربائي المقدمة للمشتركين.



كما وجه البحسني فرع مؤسسة الكهرباء بالساحل بتنفيذ حملات تفتيش على البيوت والمحال التجارية، وإخراج جميع العدادات إلى خارج المنازل لمراقبتها.



وشدد على بذل مزيد من الجهود ومضاعفتها، خصوصًا خلال فصل الصيف، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتحسين خدمة التيار الكهربائي المقدمة للمشتركين بحضرموت.



ومنذ أيام تشهد مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت ومناطق أخرى في ساحل المحافظة احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء وارتفاع ساعات الانقطاع.

