وزير الصناعة اليمني: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي حتى نهاية أغسطس

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الاشول، الخميس، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي الاحتياج حتى نهاية أغسطس القادم مع كفاية السلع القادمة لتغطية الفترة المقبلة.



وأشار في تصريح للوكالة الرسمية، إلى تقدم كبير في تنفيذ الاتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع حظر تصدير القمح إلى اليمن ومشاركة الوفد الحكومي والتجار في المشاورات التجارية، مشيدا بكل الجهود التي بذلت لتفادي نقص الإمداد.



واوضح الأشول أن هذا التطمين يأتي مع تحسن في إمدادات توريد القمح من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهود بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية والعمل على عدم حدوث فجوة بين الموجود وما تم التعاقد عليه.



ودعا وزير الصناعة، كبار المستوردين إلى تطوير آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق والتوزيع الداخلي بما يضمن وصول السلع إلى أنحاء الجمهورية.



وأكد أنه تم إصدار توجيهات صارمة لمكاتب الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار بالتنسيق مع النيابات المحلية خاصة خلال أيام عيد الأضحى.

