اليمن.. الحكومة تعلن إعادة فتح طريق "المخا- تعز" من طرف واحد

المنامة - ياسر ابراهيم - باشرت القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، الخميس، إعادة فتح طريق "المخا- البرح- تعز" من طرف واحد، بعد أن رفضت مليشيات الحوثي فتح الطرق بموجب اتفاق الهدنة الأممية.



جاء ذلك بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني والذي يزور جبهات الساحل الغربي بتكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال الإرياني إن "هذه الخطوة الهامة تأتي حرصا من الشرعية على تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل حصار غاشم من قبل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا".



وأكد أن فتح الطريق، يختصر الكثير من المسافة والوقت الذي يقضيه المسافرون من مديريات تعز الساحلية إلى مركز المحافظة.



ودعا وزير الإعلام، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط الجاد على مليشيا الحوثي لتنفيذ التزامتها بموجب اتفاق الهدنة.



وأشار إلى أن فتح الطرقات جانب إنساني لا يستدعي اتفاقات لولا أن مليشيا الحوثي الانقلابية تستخدمها استراتيجيةً لمضاعفة معاناة الناس وتعُد ذلك مكسبًا عسكريًا، مشيدا بجهود القوات المشتركة في تحرير وتأمين مديريات الساحل الغربي وتطبيع الحياة فيها.



يشار إلى أن قيام القوات المشتركة بفتح طريق "المخا- البرح- تعز " يُعد الخطوة الثانية من نوعها بعد فتح طريق "حيس- الجراحي" الرابطة بين محافظتي تعز والحديدة، دون تجاوب من قِبل مليشيا الحوثي الارهابية.

