البحسني يشهد تخرج عدد من الدفع العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، اليوم حفل تخرج دورتي حماية الشخصيات والاستجداد الثالثة لضباط وأفراد قيادة المنطقة العسكرية الثانية.



وقدّم الخريجون في الحفل عرضًا عسكريًا مهيبًا لنخبة من فرقة حماية الشخصيات ومهارات الرماية الاحترافية واجتياز الموانع البشرية بأسلوب القفز الرياضي والدفاع عن النفس.

وألقى البحسني كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بحلول عيد الأضحى.. مشيرًا إلى أن تخرّج هذه الدفعتين بالمنطقة العسكرية الثانية يأتي في ظل المتغيرات التي شهدها البلد وفي مقدمتها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي يتطلع إلى إحداث تغييرات ملموسة في كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها الجوانب العسكرية والأمنية وتحسين الأوضاع.

وأكد أن انتظام تخرّج الدورات العسكرية والأمنية بحضرموت يعكس مدى انضباط القادة واهتمامهم برفع قدرات ومهارات الضباط والصف ضباط والجنود، في دلاله على الانسجام الكبير بين الجيش والأمن في انتظام هذه الدورات التي تشرف عليها قوات التحالف العربي، شاكرًا الضباط الذين يبذلون جهودًا في سبيل عملة التأهيل والتدريب، وقوات التحالف العربي على دعمهم السخي والمتواصل للأجهزة العسكرية والأمنية.

ونوّه البحسني بالمهام الكبيرة التي ستقع على عاتق مجموعة حماية الشخصيات والتي تتطلب قدرات ومؤهلات خاصة والتحلي بروح الشجاعة، للحفاظ على سلامة الشخص وحمايته من أي تهديد، مجددًا تأكيده أن هذه المجموعة أثبتت جاهزيتها من خلال العروض التي أظهرتها والتي تعد انموذج للبناء العسكري الوطني، موجهًا القادة بالاهتمام بالتدريبات وتكثيفها لرفع لياقة الأفراد ذهنيًا وجسديًا.

وعبّر عن رفضه القاطع لأي عمليات تجنيد خارج الأطر الرسمية للدولة، وأي نقاط غير شرعية، مؤكدًا أن هذه المظاهر سيتم التخلّص منها، وأن أي مطالب حقوقية يجب أن يكون التعبير عنها عبر الطرائق الرسمية والسلمية.. كما استعرض التجربة الناجحة في عملية التدوير الوظيفي للقيادات العسكرية ودورها في تحسين الأداء، لافتًا إلى أن هذه التجربة سيتم تطبيقها على القيادات المدنية بالمحافظة لتشمل الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري المكاتب والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وفي سياق متصل شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي عرضًا عسكريًا لطلاب الدفعة الأولى من القسم العام بنظام الدبلوم، والدفعة الأولى من القسم العام بنظام البكالوريوس من كلية الشرطة بحضرموت.

وفي كلمته قال البحسني" نريد أن نرتقي بوضع الكلية نحو الأفضل وأن نجعلها في مصاف كليات الدول العربية والأجنبية المتقدمة في هذا الشأن، لتكون انموذج لكافة كليات الجمهورية".. حاثًا الطلاب على الاجتهاد والاستفادة من كافة المعارف والمفاهيم النظرية والعملية.

من جانب اخر زار عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، شعبة الهندسة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية واطلع على خططها واستعداداتها وجاهزيتها للتصدي لأي هجومٍ معادٍ، وحماية حضرموت من أي اعتداءات، وسير عملية التدريب والتأهيل فيها لمنتسبيها.

وأكد أن الشعبة من أفضل الشعب العسكرية بالمحافظة في انضباطها وأداء واجباتها وفقًا وتخصصاتها، ما جعلها تحصد الكثير من الشهادات التقديرية، مشددًا على أهمية تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء في شعبة الهندسة، والاهتمام بالدماء الشابة الجديدة وتدريبهم بشكل جيد قبل تكليفهم بأي مهام.

إلى ذلك، اطلع البحسني على سير الأعمال الجارية في مشروع سفلتة الساحات الداخلية للمدرسة القتالية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، والتي تتجاوز مساحتها أكثر من 25 ألف متر مربع.

ووجه البحسني، بعقد دورة تنشيطية في المدرسة القتالية لأفراد المنطقة العسكرية الثانية، لرفع لياقتهم البدنية والذهنية، وأكد دعمه لاستكمال المشروع، وانطلاق الدورات التنشيطية والتخصصية بالمدرسة.