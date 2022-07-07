البحسني: هناك تفاهمات مع شركة هندية لتركيب محطة بقدرة ٦٠ ميجاوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، "ان هناك تفاهمات أولية مع شركة هندية بشأن تركيب محطة طاقة الشمسية، بقدرة 60 ميقا وات، للحد من فاتورة الوقود، والتوجه نحو الطاقة النظيفة".



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا للجنة الفنية لكهرباء ساحل حضرموت، لمناقشة وضع منظومة الطاقة الكهربائية.. موجهًا بجملة من الإجراءات والقرارات العملية، لمعالجة اشكالية الكهرباء، وتحديداً ما يخص التوليد والمشتقات النفطية، بما يحقق استقرارًا ملموسًا في خدمة التيار الكهربائي.

وكان وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق وأعضاء اللجنة قدموا ايضاحات حول القدرة التوليدية لكافة المحطات، بما فيها الطاقة المشتراة، وآلية وصول المشتقات النفطية، وما تحتاجه المحافظة من توليد للطاقة والمحروقات لتجاوز الإشكالية القائمة في عدم استقرار خدمة التيار الكهربائي المقدمة للمشتركين.

كما وجه البحسني فرع مؤسسة الكهرباء بالساحل بتنفيذ حملات تفتيش على البيوت والمحال التجارية، وإخراج جميع العدادات إلى خارج المنازل لمراقبتها، وشدد على بذل مزيد من الجهود ومضاعفتها، خصوصًا خلال فصل الصيف، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتحسين خدمة التيار الكهربائي المقدمة للمشتركين بحضرموت.