لجنة التحقيق الوطنية تناقش مع فريق لجنة العقوبات الجديد وقائع انتهاكات حقوق الانسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

ناقش اعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق لجنة العقوبات الجديد التابع لمجلس الأمن الدولي، وقائع انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في الاونة الاخيرة واهم المتغيرات على الارض واثرها على حماية المدنيين وسلامتهم.



واستعرض نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، مع منسق فريق لجنة العقوبات ديبي براساد داش ، وخبير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وارن بليفس، عدد من القضايا المتعلقة باخر مستجدات عمل اللجنة وحضورها الجغرافي في كافة المحافظات عبر راصديها الميدانيين، اضافة الى عدد من المهام ومنها عملية إحالة الملفات التي تم الانتهاء من التحقيق فيها، والتي تشمل كافة المحافظات..مرحباً بالفريق الجديد الذي يزور اليمن..مشيرا إلى العلاقة المتميزة بين اللجنة والفريق..مرحباً باستمرار التعاون بما يعود لمصلحة الضحايا والحد من الانتهاكات.

من جانبه، أشار فريق لجنة العقوبات، إلى اطلاعهم ومتابعتهم لاعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ومهامها..مؤكداً حرص اللجنة واهتمامها باستمرار التعاون المتعلق بتبادل المعلومة والوصول الى حقيقة الانتهاكات في مختلف المحافظات نظراً للحضور القوي المباشر للجنة في الميدان.