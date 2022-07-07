وزير الأوقاف يطلع على مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

اطلع وزير الأوقاف والإرشاد- رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن- محمد شبيبة، امس على اوضاع حجاج بلادنا بعد استكمال وصولهم الى مكة المكرمة لاداء موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، ومستوى الخدمات المقدمة لهم.



وزار الوزير شبيبة، العيادات الداخلية في المساكن، واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء عن الحالات المرضية التي تتردد على العيادات، وغرف العزل الطبية، ومستوى التنسيق مع الأشقاء في الحالات المرضية التي تحتاج إلى عناية طبية دقيقة..مؤكداً اهتمام الوزارة وقياداتها في خدمة الحجاج ولن تتهاون مع كل من يقصر في حقوقهم.

وأشار وزير الاوقاف، إلى استعدادات الوزارة في تقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من عملية التصعيد إلى منى ثم الخدمات المصاحبة في منى وعرفات وكافة المشاعر حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

من جانبهم، ثمن الحجاج جهود وزارة الاوقاف والارشاد من خلال سهولة عملية التفويج حتى وصولهم إلى مكة المكرمة، ومدى الخدمة المتميزة المقدمة لهم في مساكنهم.