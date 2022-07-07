وزير الصناعة يؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي حتى نهاية أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ان المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي الاحتياج حتى نهاية أغسطس القادم مع كفاية السلع القادمة لتغطية الفترة المقبلة.



وأشار في تصريح وففقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى تقدم كبير في تنفيذ الاتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع حظر تصدير القمح إلى اليمن ومشاركة الوفد الحكومي والتجار في المشاورات التجارية .. مشيدا بكل الجهود التي بذلت لتفادي نقص الإمداد.

واوضح أن هذا التطمين يأتي مع تحسن في إمدادات توريد القمح من أوكرانيا.. مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهود بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية والعمل على عدم حدوث فجوة بين الموجود وما تم التعاقد عليه .. داعيا كبار المستوردين إلى تطوير آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق والتوزيع الداخلي بما يضمن وصول السلع إلى أنحاء الجمهورية.

كما أكد الأشول، أنه تم إصدار توجيهات صارمة لمكاتب الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار بالتنسيق مع النيابات المحلية خاصة خلال أيام عيد الأضحى.