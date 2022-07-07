مناقشة أوضاع المديريات الصحراوية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الصحراء محمد الصيعري اوضاع المديريات الصحراوية والسبل الكفيلة بتحقيق مطالب سكانها وتلبية كافة احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري عموم مديريات العبر وحجر الصيعر وزمخ ومنوخ والقف ورماه وثمود بصحراء حضرموت ومستشار وكيل المحافظة المساعد ناصر بن كردفة عدد من مطالب تلك المديريات في المجالات الخدمية المرتبطة بحياة الناس المعيشية .