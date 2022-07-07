اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة أوضاع المديريات الصحراوية بحضرموت

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة أوضاع المديريات الصحراوية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الصحراء محمد الصيعري اوضاع المديريات الصحراوية والسبل الكفيلة بتحقيق مطالب سكانها وتلبية كافة احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.

 

واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري عموم مديريات العبر وحجر الصيعر وزمخ ومنوخ والقف ورماه وثمود بصحراء حضرموت ومستشار وكيل المحافظة المساعد ناصر بن كردفة عدد من مطالب تلك المديريات في المجالات الخدمية المرتبطة بحياة الناس المعيشية .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا