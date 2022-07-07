البحسني يوجه برفع الجاهزية وإعداد خطة أمنية متكاملة لعيد الأضحى بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، برفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي، وإعداد خطة أمنية متكاملة لعيد الأضحى المبارك في محافظة حضرموت.



وأكد البحسني، خلال لقائه القائم بأعمال رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد اليُميني، والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، على أهمية تكامل الجهود بين المؤسستين العسكرية والأمنية، لضمان نجاح الخطة الأمنية لعيد الأضحى المبارك.

واستمع عضو مجلس القيادة، إلى تقرير حول الوضع الأمني بمحافظة حضرموت، والصعوبات التي تواجه سير العمل..مؤكداً دعمه لتذليل الصعوبات وإنجاح الخطة الأمنية.