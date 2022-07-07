اختتام ورشة تدريبية حول التغذية الأسرية في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الورشة التدريبية حول التغذية الأسرية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) .



واستهدفت الورشة التي استمرت أربعة أيام، 20 متدربة من اختصاصيات التغذية، وتناولت عددًا من المحاور الخاصة بالتغذية الأسرية.

وفي مأرب وزع المركز 34 طنًا و549 كيلوغراما من السلال الغذائي للمحتاجين في مدينة مأرب، استفاد منها 2.849 فردًا.