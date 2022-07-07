شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة الصحفي صالح الحميدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، برقية عزاء ومواساة الى خلدون صالح الحميدي، وكافة افراد اسرة الحميدي بوفاة وكيل وزارة الاعلام الصحفي صالح الحميدي، الذي وفاه الاجل اليوم الاربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.



واعرب الرئيس عن خالص تعازيه، و مواساته لعائلة الفقيد الحميدي، والوسط الصحفي اليمني، مشيدا بمناقبه ودوره البارز في العمل الاعلامي على مدى السنوات الماضية، سائلا الله عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.