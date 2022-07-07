رئيس الوزراء يعزي بوفاة وكيل وزارة الإعلام صالح الحميدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل وزارة الإعلام الصحفي صالح الحميدي، الذي وافاه الأجل، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاعلامي.



وقدم رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى أبناء وأشقاء الفقيد وكافة أسرته، خالص التعازي وصادق المواساة لهم ولجميع أصدقائه ومحبيه وللوسط الصحفي والاعلامي بهذا المصاب الاليم.. منوها بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية وإخلاصه وتفانيه، وما امتاز به من سمو أخلاق اكسبته حب وإحترام الجميع.. داعياً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.