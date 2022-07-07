عضو مجلس القيادة يعزي في وفاة وكيل محافظة شبوة عبدربه الربيزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

عبر عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، عن تعازيه ومواساته بوفاة وكيل محافظة شبوة الشيخ عبدربه سالم معور الربيزي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأكد العليمي خلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد مبخوت معور الربيزي، و الشيخ مبخوت عبدربه معور الربيزي، ان رحيل الفقيد الربيزي شكل خسارة كبيرة ليس على أهله فحسب، بل على محافظة شبوة والوطن نظراً لما كان يتمتع به من صفات وخصال حميدة ومواقف وطنية مشرفة و بصمات كبيرة ستظل حاضرة.. معبراً عن تعازيه ومواساته ومن خلالهم الى كافة اهل وذوي واسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.