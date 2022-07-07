إب.. مليشيا الحوثي تُجبر التجار والمؤسسات الحكومية والخاصة على تمويل قوافل "عيدية" للجبهات

فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمحافظة إب، وسط اليمن، على التجار والمؤسسات الخاصة والحكومية، جبايات جديدة تحت مسمى "عيدية الجبهات".



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي أجبرت تجار ملابس ومواد غذائية بمدينة إب، ومُلاك المؤسسات الخاصة على دعم وتمويل قوافل عيدية لمقاتليها في الجبهات.



وأوضحت المصادر أن المليشيا جهزت قوافل عيدية تشمل "ملابس وحلويات ومكسرات وبطانيات ومواشي" بعد فرض جبايات مالية وعينية إجبارية على المؤسسات الخاصة والتجار.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا أجبرت أيضًا بعض المؤسسات الحكومية الإيرادية على تجهيز قوافل عيدية من إيراداتها ومن استقطاعات فرضتها على الموظفين من نصف الراتب الذي دفعته لهم خلال الأيام الماضية.



وتستغل مليشيا الحوثي المناسبات المختلفة لفرض جبايات وإتاوات على التجار والباعة في المحافظة دفعت العشرات منهم إلى إعلان الإفلاس.

