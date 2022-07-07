بدء تصعيد الحجاج اليمنيين إلى مشعر منى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

بدأت وزارة الأوقاف والإرشاد، صباح اليوم تصعيد الحجاج اليمنيين إلى مشعر منى بحسب الخطة والإجراءات المتبعة لسلامة الحجيج.



وتجري عملية التفويج لـ 12981 حاجاً يمنياً بسلاسة، وفقاً للخطة التي أعدتها لجنة النقل في الوزارة، على متن 264 حافلة.

وكان وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة قد اطلع مساء أمس على مخيمات اليمنين في مشعر منى، وحجم الاستعدادات والتجهيزات المقدمة لحجاج اليمن.