بلادنا وعُمان تعلنان تفعيل اتفاقية النقل البري بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أعلنت اليمن وسلطنة عُمان، تفعيل اتفاقية النقل البري لسماح دخول المركبات والسيارات والشاحنات والحافلات اليمنية لأراضي السلطنة، لغرض التبادل وتنمية العلاقات التجارية بما يمثل نقلة نوعية في مسار علاقات التعاون الثنائي بين اليمن وسلطنة عمان.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي، إلى عدد من المرافق الحيوية بقطاع النقل واللوجستيات بولاية صلالة العمانية.

وشملت الزيارة، مطار وميناء صلالة ، للاطلاع على تجربة سلطنة عمان في قطاع الطيران المدني ومراحل تطوير الميناء والامكانيات المتاحة لتسيير خط ملاحي مباشر بين صلالة و مينائي عدن والمكلا، والاستماع الى الفرص الاستثمارية المستقبلية في المنطقة الحرة بصلالة وجاهزية البنية الأساسية في تلبية احتياجات المستثمرين بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وتعرف الوزير العوج، خلال زيارته على عدة مشاريع بالمنطقة الحرة بصلالة على طبيعة الأنشطة والخدمات المقدمة ونوعية المشاريع القائمة هناك في مجال الثروة السمكية والصناعات الغذائية وقطاع صناعة الجبس.

كما بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، فرص جذب الاستثمارات اليمنية في القطاعات المختلفة، خاصة بقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومناقشة اوجه التعاون بين مركزي الأرصاد الجوية في البلدين والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بمجال نقل معلومات الارصاد و التنبؤ المبكر لاي ظواهر جوية محتملة من العواصف والاعاصير.

رافقه خلال الزيارة وكلاء وزارة النقل لقطاعات المؤانى للشؤون البحرية القبطان علي الصبحي، والنقل الجوي المهندس طارق علي، والنقل البري فضل العبادي، وسفير بلادنا لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف.