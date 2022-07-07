انعقاد حلقة نقاشية بتريم بعنوان (الأمن مسؤولية مجتمعية تكاملية)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

عقدت بمدينة تريم حضرموت، حلقة نقاشية كرست لمناقشة واقع وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في وادي حضرموت - مديرية تريم نموذجا، نظمها مركز حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية تريم والجهات الأمنية المختصة.



و استعرض وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، جهود السلطة المحلية في سبيل تعزيز الأمن.. مشيداً بدور مركز حضرموت للابحاث في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال أنشطته النوعية الهادفة.

وناقشت الحلقة النقاشية المنعقدة تحت شعار " الأمن مسؤولية مجتمعية تكاملية " ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول حول جهود السلطات المحلية والتحديات التي تواجهها، والمحور الثاني الدور المأمول للقيادات المجتمعية، والمحور الثالث نحو رؤية للأمن لتحقيق متطلبات الواقع.