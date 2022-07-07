مليشيا الحوثي ترتكب 93 خرقاً للهدنة الاممية خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم الثلاثاء (6 يوليو)، 93 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.



وتوزّعت الخروقات، بين 34 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محافظة حجّة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و13 خرقاً في جبهات محور تعز، و10 خروقات في محور البرح غرب تعز، وخرقان في جبهة البقع بمحور صعدة، وخرقاً واحداً شرق حزم الجوف، وخرقاً آخر في جبهة مريس بمحور الضالع.

وتنوّعت الخروقات، بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح اثنين من أبطال قوات الجيش، إضافة إلى استمرار المليشيا الحوثية في استحداث أنفاق ومرابض مدفعية ونشر عيارات في مختلف الجبهات، وكذا نشر طيران استطلاعي مسيّر، واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي.