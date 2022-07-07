شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الصحفي صالح الحميدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى خلدون صالح الحميدي، وكافة افراد اسرة الحميدي بوفاة وكيل وزارة الاعلام الصحفي صالح الحميدي، الذي وفاه الاجل اليوم الاربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.



وأشاد الدكتور بن دغر بادوار الفقيد الوطنية والإعلامية وقال في برقيته رحم الله صالح الحميدي، القيادي والإعلامي البارز، تعافى صاحبي فقد تألم كثيرًا، صمد حتى قضى الله أمرًا كان مفعولا. كان محبًا لأهله وفيًا لوطنه ودودًا لصحبه، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.