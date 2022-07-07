اليمن.. تقرير رسمي يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 3 آلاف انتهاك في الجوف خلال 6 أشهر

وثق تقرير رسمي حقوقي صادر عن مكتب حقوق الانسان بمحافظة الجوف (شمال اليمن)، ارتكاب المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً (3095) حالة انتهاك في المحافظة خلال ستة أشهر.



جاء ذلك في تقرير لمكتب حقوق الإنسان بالمحافظة (حكومي)، عن الفترة من 1 يناير وحتى 1 يوليو 2022م.



وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الانتهاكات تنوعت بين (القتل والإصابة والاختطاف وتجنيد الأطفال والتهجير القسري، والحرمان من التعليم، ونهب وتعطيل المؤسسات الحكومية، ومنع حرية التنقل، والاستحواذ المساعدات والمواد الإغاثية).



ومن بين الانتهاكات التي وثقها التقرير (11) حالة قتل و(3) حالة إصابة بإطلاق نار مباشر، و(118) حادثة انفجار ألغام خلفت قتلى وجرحى وأضرار مادية، إضافة إلى (23) حالة اختطاف و(55) حالة تجنيد أطفال.



وشملت الانتهاكات تهجير (1000) مواطن من أبناء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعب، وحرمان (1800) طفل من التعليم.



وذكر التقرير تعرض(4) منشآت حكومية للنهب والسرقة بمنطقة اليتمة أثناء سيطرة مليشيا الحوثي عليها مطلع العام الجاري، إضافة إلى توقف مركز صحي عن العمل وحرمان مئات السكان من الخدمات الصحية.