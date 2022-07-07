الوزير عرمان يبحث مع نائب السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن كريس بولد، التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان.



واستعرض الوزير عرمان، واقع حقوق الإنسان في اليمن في ظل استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في مختلف المحافظات رغم الهدنة المعلنة وشن حملات تشويه ممنهجة لعمل المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل في المناطق المحررة.

واكد عرمان، ان معدل خروقات مليشيا الحوثي للهدنة بشكل يومي وصلت الى 70 خرقاً، وواصلت المليشيات خلالها عملية القتل وزرع الالغام ونقل الاسلحة الى مختلف محاور المواجهات مستغلة بذلك توقف العمليات الجوية لطيران التحالف في ظل الهدنة..داعياً المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات مليشيا الحوثي .

من جانبه جدد نائب السفير البريطاني، تأكيده على دعم بلاده لكل مساعي السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن.