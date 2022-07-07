عضو مجلس القيادة الرئاسي ابو زرعة المحرمي يطمئن على سلامة الحجاج اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن ابوزرعة المحرمي اتصال هاتفي بوزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، للإطمئنان على سلامة وصول الحجاج اليمنيين لأداء مناسك الحج للعام الهجري 1443 .



واستمع المحرمي من شيبة والرباش إلى شرح حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم كافة وسائل الرعاية للحجاج اليمنيين .

ونقل لهم تحيات فخامة الدكتور، رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لكافة القائمين على رعاية الحجاج اليمنيين .. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والجهات المختصة لتقديم الرعاية للحجاج اليمنيين من حيث التنقل والسكن والغذاء والرعاية الصحية.

وأعرب عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي لدور المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في رعاية حجاج بيت الله والإجراءات المتخذة والتيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بروحانية وطمأنينة.