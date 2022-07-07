رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعود الى البلاد بعد جولة ناجحة في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

عاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاربعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، بعد جولة رسمية ناجحة في المنطقة شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، قبل زيارة خاصة مثمرة الى المملكة العربية السعودية.



واجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، خلال هذه الزيارات مباحثات مع اخوانه قادة الدول الشقيقة، وكبار المسؤولين فيها، وفاعلين سياسيين ودبلوماسيين ين اقليميين ودوليين.

وتطرقت المحادثات، الى مستجدات الوضع اليمني، وسبل دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وجهود تثبيت وتمديد الهدنة الاممية، وفرص البناء عليها لاحلال السلام والاستقرار، في ظل تعنت المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واثمرت الجولة عن تسهيلات لدعم اقتصادي وانمائي عاجل من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، في قطاعات البنى التحتية، و الخدمية وبناء مؤسسات الدولة، كما ابدى قادة الدول الشقيقة انفتاحهم على كافة اشكال الدعم التنموي، والانساني، والامني، ومشاركة الخبرات مع الحكومة اليمنية ومؤسساتها المختلفة.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، اعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ارتياحه واعضاء المجلس لنتائج الجولة الرئاسية، كما اعرب عن تطلعه الى اسهام الدعم الاقتصادي العاجل، والمرتقب بتخفيف معاناة المواطنين، واحتواء التقلبات السعرية وتداعياتها على العملة الوطنية والاوضاع المعيشية، وتحسين الخدمات وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم المشرفة الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، اقتصاديا، وانسانيا، ومناصرته في المحافل الاقليمية والدولية على طريق استعادة الدولة، وانهاء الانقلاب.