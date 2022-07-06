شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفيين اليمنيين تنعي الصحفي صالح الحميدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنعي نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي الزميل صالح الحميدي عضو النقابة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مريرة مع المرض.

وبهذا الرحيل الموجع يفقد الوسط الصحفي في اليمن أحد أبرز الصحفيين المشهود له بالسمعة الطيبة، وبالسيرة المهنية الجيدة.

وتميز الفقيد بعلاقة طيبة مع كل من عرفه، بروحه الباسمة التي لم تبخل في زرع الابتسامة في وجه كل من يقابله.

وعمل الفقيد في كثير من وسائل الإعلام المختلفة، وتعيّن مؤخرا وكيلا لوزارة الإعلام في الحكومة الشرعية.

وتتقدم النقابة بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة افراد أسرته وأصدقائه والوسط الصحفي بهذا المصاب الجلل، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقابة الصحفيين اليمنيين

6/ 7 / 2022م