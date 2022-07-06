شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الرئاسي يعود إلى العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد مساء اليوم الرئيس د. رشاد العليمي الى عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض. وعاد العليمي برفقة عدد من قيادات المجلس الرئاسي. وانتقل العليمي لاحقا الى مقر اقامته بقصر معاشيق. وعاد فخامة الرئيس عقب جولة زيارات ناجحة الى عدد من الدول العربية.

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