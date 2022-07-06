شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحكومة اليمنية يغادر لقضاء إجازة العيد خارج عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر عصر اليوم رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك العاصمة المؤقتة عدن. وغادر عبدالملك الى العاصمة المصرية القاهرة على متن الخطوط الجوية اليمنية. والتي مغادرة رئيس الحكومة قبل يومين من عيد الاضحى المبارك ،مايعني أنه سيقضى العيد خارج العاصمة عدن المخنوقة بالازمات.

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