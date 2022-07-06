عضو مجلس القيادة يطلع على سير الاعمال الجارية في عدد من المشاريع بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، على سير التدريبات بالدورة التخصصية لحماية الشخصيات، وسير الاعمال الجارية في عدد من المشاريع بمدينة المكلا محافظة حضرموت.



وشهد البحسني، استعراض أولي لمنتسبي الدورة، بعد تلقيهم جملة من التدريبات الميدانية والمعارف والمفاهيم حول أساسيات حماية الشخصيات..مشيداً بانضباط الحركة النظامية ودقة الخطوات خلال العرض العسكري لمنتسبي الدورة..مثمناً الجهود المبذولة من قبل مدربي الدورة والمشرفين عليها، وحث على مواصلة التدريبات والاستفادة من كافة المعارف والمفاهيم والاستعداد للتخرج في القريب العاجل.

كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، على سير الأعمال الجارية لإعادة ترميم وتأهيل القصر الجمهوري ومبنى دار الضيافة بمدينة المكلا.

وطاف البحسني ومرافقوه بمكونات القصر الجمهوري..مستمعاً من المقاول المنفذ للمشروع إلى شرحٍ حول ما تم إنجازه من أعمال وما تبقى من أعمال لاستكمال عملية التأهيل للقصر، وأعمال الترميم في مبنى دار الضيافة والتي شملت ترميم التشققات وإصلاحها، وتأهيل المبنى وتجهيزه بكل المستلزمات..مشدداً على رفع وتيرة العمل والتسريع في عملية الإنجاز لكافة أعمال التأهيل والترميم وفقًا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة المتفق عليها، وتجهيز القصر الجمهوري ومبنى دار الضيافة بكافة الاحتياجات والمستلزمات.

وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، سير الأعمال الانشائية الجارية في مشروع حديقة النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت..مستمعاً من الجهة المنفذة للمشروع إلى شرحٍ حول ما تم إنجازه الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بـ12 ألف متر مربع، ويضم مسرحاً مفتوحاً وكافتيريات مع ملحقاتها، وجلسات للعوائل ومناطق خضراء، وإنارات..موجهاً بإضافة مبنى خاص لسكن الحراسات..مشدداً على الجهة المنفذة بسرعة الإنجاز لكافة الأعمال الإنشائية والفنية، وفقًا للمواصفات المعتمدة والفترة الزمنية المحددة.

كما دشن عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، استلام المعدات المقدمة من البنك الدولي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت عبر منظمة اليونيبس.،مثمناً الجهود المبذولةلتنفيذ مشاريع منظومة الأمم المتحدة، من خلال تدخلاتها في الكثير من المشاريع المتعلقة بالبناء والسلام في اليمن..معبراً. عن شكره لهذه المنحة المقدمة لصندوق النظافة والتحسين، والتي ستعمل على رفع وتيرة العمل وتحسين الأداء.

واطلع عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، على سير الأعمال الجارية في مشروع المجمع السياحي لنادي الضباط بمنطقة خلف بمدينة المكلا..مستمعاً إلى شرح حول سير الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل الموقع العام وكورنيش المجمع السياحي، وخزان التحليل (الصرف الصحي)، وخزانات الموقع العام، ومبنى الأمن والإدارة، والأكشاك، والمسجد، وكذا البوابة وغرف الحراسة، وتوسعة الكاسر البحري والأعمال الترابية، وإكساء واجهات مبنيي نادي الضباط وصالة الأفراح.

وطاف عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمكونات مشروع المجمع السياحي، وتعرف من مهندسي المشروع على ما تم إنجازه من أعمال، واستكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل أعمال كاسر الأمواج والردميات لمجمع نادي الضباط، وأعمال الجدار الساند، وإنجاز أعمال العظم لمباني نادي الضباط وصالة الأفراح ورجال الأعمال والمطعم..مشدداً على رفع وتيرة العمل، وسرعة الإنجاز لكافة الأعمال الإنشائية والفنية لمكونات المشروع.

رافق عضو مجلس القيادة، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية بالمحافظة.