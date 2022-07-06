الإيسيسكو تدرج أربعة مواقع يمنية على قائمة التراث في العالم الإسلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

أدرجت منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم ( الإيسيسكو )، اليوم، أربعة مواقع ومعالم أثرية يمنية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، في ختام اجتماع لجنة التراث في المنظمة في العاصمة المغربية الرباط.



وتسلم سفير بلادنا لدى المغرب عزالدين الاصبحى ، من مدير عام الإيسيسكو الدكتور سالم المالك، ووزير الثقافة المغربي الدكتور محمد بنسعيد، درع وشهادات تسجيل المواقع في احتفالية دولية كبرى.

وأوضح السفير الأصبحي، بأن القائمة ضمت أربعة مواقع ومعالم من التراث اليمني، جمعت بين المعالم الطبيعية والمواقع الأثرية والتراث اللامادي، وهي ارخبيل سقطرى، وقلعة صيرة بعدن ، والغناء الصنعاني، ونخيل التمر، والمعارف والمهارات والتقاليد والممارسات..مشيرا الى أن ذلك يعد جزءا من قائمة أخرى سيتم العمل عليها من أجل صون التراث اليمني ومختلف المعالم الأثرية خاصة المهددة بالخطر.