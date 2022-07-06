وزير التربية يبحث مع أكاديمية الملكة رانيا الاحتياجات التدريبية للمعلمين في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، الاحتياجات التدريبية للمعلمين في اليمن وفقاً للمسح الميداني الذي تقوم به الأكاديمية حالياً في عدد من المدارس والإدارات التربوية والتعليمية في اليمن، بما ينعكس على الواقع التعليمي بصورة إيجابية.



وتطرق الوزير العكبري، إلى التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية في بلادنا، وآلية تطويرها وتجاوزها بصورة تسهم في استقرار التعليم..مشيرا إلى أن تداعيات الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية انعكست على البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية..مشيداً بدعم المملكة الأردنية الهاشمية لليمن في مختلف المجالات..مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز التعاون المشترك مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وتعميم التجربة على جميع المحافظات.

من جانبه رحب المدير التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامه عبيدات، بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية في اليمن..مستعرضاً نبذة حول أكاديمية الملكة رانيا وما تقوم به من برامج في القطاع التعليمي.