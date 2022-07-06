مليشيا الحوثي ترتكب 97 خرقاً للهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم الأثنين (4 يوليو)، 97 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

وتوزّعت بين 25 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و19 خرقاً غرب حجة، و15 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و13 خرقاً في محور البرح، وخرقاً واحداً في محور صعدة، وخرقاً شرق حزم الجوف، وخرقاً في محور الضالع.

وتنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 7 آخرين.

كما قامت المليشيا الحوثية بنشر قناصة وعيارات وعربات وطيران استطلاعي مسيّر، وكذا حشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها عربات وأطقم وذخائر إلى مختلف الجبهات.