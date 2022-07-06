رئيس الوزراء يطلع على الاوضاع الخدمية والمعيشية بمحافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الاوضاع الخدمية والمعيشية بمحافظة الحديدة، والتنسيق القائم بين السلطة المحلية والوزارات لتحسين اوضاع المواطنين في المديريات المحررة ،و كذلك اوضاع النازحين الذين تتزايد اعدادهم باستمرار هربا من ممارسات المليشيا الحوثية، بالاضافة إلى الاوضاع الامنية على ضوء الخروقات المستمرة للمليشيات الحوثية للهدنة الأممية وعدم الالتزام بها.



ووجه رئيس الوزراء، لدى لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، امس، محافظ الحديدة الحسن طاهر، السلطة المحلية بتفعيل ادائها وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في الجوانب الإنسانية والطبية والمعيشية، والاهتمام بالنازحين.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في مدينة الحديدة والمديريات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وما يطال المواطنين فيها من انتهاكات وجرائم وافتقارهم الى ابسط متطلبات العيش و انعدام الخدمات ، واليات تخفيف معاناتهم، واستمرار رفض المليشيات تسخير عائدات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين، وحرمان ابناء المحافظة من أي حقوق أو فؤائد من خيرات المحافظة ، كذلك عدم تقيد الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة الأممية.

وأكد رئيس الوزراء، ان استمرار تغاضي المجتمع الدولي والامم المتحدة على التعنت الحوثي يشجعها على التمادي في انتهاكاتها وتسخير عائدات ميناء الحديدة لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.. مشددا على ضرورة الالتزام بما جاء في الهدنة وخصوصا دفع رواتب الموظفين بدءا بابناء الحديدة.