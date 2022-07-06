رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 مليون لأسر ضحايا انفجار أبين ومعالجة المصابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بصرف مبلغ 100 مليون ريال بشكل عاجل لضحايا حادث الانفجار المروع بمخزن أسلحة في مديرية لودر بمحافظة أبين.



وقدم رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، التعازي لأسر الضحايا في هذا الحادث.. مؤكدا على تقديم كل أشكال الرعاية والعناية بالمصابين.

واستمع الدكتور معين عبدالملك من محافظ أبين الى تقرير اولي حول الانفجار الذي نجم عنه مقتل 6 أشخاص وجرح 37 آخرين وفق الاحصاءات الأولية.. مشيراً إلى الأضرار الناجمة عن الانفجار.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث وحصر الأضرار الناجمة عنه ورفع تقرير متكامل حول ذلك، يتضمن المقترحات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بحيازة السلاح ومنع تخزينه في الأحياء السكنية والمدن.