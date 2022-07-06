اختتام فعاليات المخيمات الصيفية الشبابية في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

اختتم قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة امس، في محافظة تعز فعاليات المراكز الصيفية الشبابية في المحافظة، التي شارك فيها أكثر من 10 آلاف شاب.



وفي حفل الختام، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب د. منير لمع، اهتمام الوزارة وقيادتها بمحافظة تعز وشبابها المعطاء والمبدع في شتى المجالات .. مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مركز شبابي في تعز يستوعب أنشطة الشباب في المحافظة ويساهم في تنمية مهاراتهم في الجوانب العلمية والمهنية.

من جانبه، ثمن مدير عام الشباب والرياضة في المحافظة أيمن المخلافي جهود انجاح فعاليات المخيمات الشبابية والرياضية .

وفي الختام جرى تكريم الفائزين في المسابقات الإبداعية المختلفة التي أقيمت خلال فترة المخيمات .