رئيس مجلس الشورى يزور المناضل محمد الفسيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

زار رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، المناضل الوطني الجسور محمد عبدالله الفسيل، للاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.



وخلال الزيارة تمنى الدكتور بن دغر، للمناضل الفسيل بموفور الصحة والعافية.. مشيداً بدوره النضالي والوطني في مقارعة الإمامة، فالفسيل أحد أبرز رموز ثورة ثمانية وأربعين، وربما آخر قادتها، كما أنه ممن كتبوا تاريخًا محيدًا في الدفاع عن ثورة سبتمبر، وممن بادروا للانخراط في صفوفها.