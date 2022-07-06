الاعلان عن اتفاق بين الفرق العسكرية على تشكيل غرف لمراقبة الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يوليه 2022

قال رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري، ان الاجتماع الذي رعاه مكتب المبعوث الاممي في العاصمة الاردنية عمان، اختتم الثلاثاء بالاتفاق على تشكيل غرف مراقبة للهدنة التي دخلت شهرها الرابع.



واوضح اللواء الصبري، ان الاتفاق يشمل تشكيل لجنة فنية مشتركة لتجهيز وإعداد مقترحات حول آليات الرقابة الميدانية، و التواصل، اضافة الى غرف لمراقبة ومتابعة تنفيذ بنود الهدنة وتثبيتها فيما يخص وقف اطلاق النار.

واشار الصبري، الى أن الاجتماعات التي عقدت بحضور مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أقرت ايضاً متابعة، ومراقبة الهدنة خاصة خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

و ياتي الاجتماع وهو الثالث من نوعه في ظل تعنت الميليشيات الحوثية، واستمرارها بالتنصل عن التزاماتها المتعلقة بفتح طرقات تعز المحاصرة ظلما منذ سبع سنوات.

وعقد الاجتماع بدعوة من مكتب المبعوث الاممي بين الفرق العسكرية المسؤولة عن الرقابة على الخروقات وتثبيت الهدنة من الناحية العسكرية.