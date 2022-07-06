عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غروندوبرغ يعلن الاتفاق على تثبيت الهدنة الأممية في اليمن

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

أعلن المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندوبرغ، عن اتفاق ممثلي الأطراف اليمنية، في لجنة التنسيق العسكرية، على تثبيت الهدنة الحالية، وإنشاء غرفة مشتركة، لخفض التصعيد، على المستوى العملياتي.



وأورد الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الأممي في اليمن، فجر الأربعاء بيانا صادرا عن غروندوبرغ، جاء فيه: "في إطار الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، يوافق ضباط الارتباط الممثلون للأطراف في لجنة التنسيق العسكري، على تثبيت الهدنة الحالية، من خلال تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية، داخل اليمن وخارجه، وتجميد الأنشطة العسكرية في الميدان".

ودخلت اليمن منذ الثاني من شهر إبريل الماضي، هدنة بإشراف الأمم المتحدة، تتضمن عدة بنود منها وقف شامل لإطلاق النار في كافة الجبهات، زمنت لشهرين، وعند انتهائها في الثاني من شهر يونيو الماضي، جرى تمديدها لشهرين آخرين.

وقال غروندوبرغ، في سياق بيانه: "اتفقت الأطراف أيضاً، على العمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية، وغرفة التنسيق المشتركة من أجل تعزيز جهودهم الرامية، إلى بناء الثقة، والمساعدة في إيجاد بيئة مؤاتية للحوار وتحسين الوضع للمدنيين اليمنيين".

وعلى مدار فترة الهدنة، منذ إعلانها وحتى اليوم، تتبادل الأطراف اليمنية، الحكومة الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى، الاتهامات، بخرق الهدنة من قبل القوات العسكرية المتواجدة على أرض الميدان.

وأضاف المبعوث الأممي، في إطار بيانه: "ضمن هذه الجهود، اتفقت الأطراف، على المحافظة على الخطاب المعتدل في البيانات العامة والتصريحات الإعلامية، وإظهار العناية والحرص على حماية سلامة وصحة المدنيين، من أطفال ونساء ورجال، وكذلك سلامة البنى التحتية الحيوية الداعمة لحياة المدنيين وسبل عيشهم".

ونفذت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من طرفها جميع البنود التي تضمنتها الهدنة الأممية، حيث قامت بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية، وكذلك تمرير البواخر عبر ميناء الحديدة.

في المقابل، امتنعت ميليشيات الحوثي عن تنفيذ البنود المتعلقة بها، حيث رفضت رفع الحصار عن محافظة تعز جنوب غرب البلاد، من خلال فتح المعابر والطرق الرئيسة، بالإضافة إلى عدم صرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات ميناء الحديدة، وفق ما تم الاتفاق عليه في الهدنة الأممية.